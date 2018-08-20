Тюменские врачи отметили, что их пациенты стали чаще страдать от панкреатита

За первое полугодие 2018 года врачи консультативно-диагностического центра "Эндос" провели около 15 тысяч ультразвуковых исследований брюшной полости. В половине случаев гастроэнтерологи заподозрили у пациентов панкреатит и направили их на дополнительное обследование для уточнения диагноза.

Так поступили потому, что УЗИ не является определяющим исследованием при таком заболевании, но при этом существенно помогает врачам в системе инструментальной диагностике.

"Заболевания поджелудочной железы негативно отражаются на многих функциях организма. Они проявляют себя диспепсическими расстройствами и болевым синдромом, - говорит заведующая гастроэнтерологическим отделением консультативно-диагностического центра "Эндос" Наталья Костина. - Эта железа, несмотря на свой небольшой вес и размеры, играет важную роль, принимает непосредственное участие в пищеварительных процессах и отвечает за выработку ферментов и инсулина.

Любые сбои в работе органа могут привести к опасным последствиям, поэтому обращаться за медицинской помощью нужно при первых признаках неблагополучия.