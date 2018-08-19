Тюменка провела мастер-класс по публичным выступлениям для ялуторовчан

Тюменский педагог Елена Володина рассказала об искусстве публичных выступлений в Молодежном социально-деловом центре Ялуторовска. Мастер-класс включал теоретическую и практическую часть.

На образовательном мероприятии Елена Володина не только сама рассказала, как должно строиться выступление, но и предложила слушателям самостоятельно подумать над этим. Чтобы закрепить изученную теорию, все присутствующие получили задание в течение нескольких минут подготовить, а затем и произнести речь на одну из тем: "Антарктида – лучшее место для отпуска", "Высшее образование вредит человеку" и "Буква "ё" - самая нужная в русском языке". После подготовки выступили специалисты молодежного центра Александра Большакова и Светлана Кайзер.

После их речи эксперт провела "разбор полетов", отметив как слабые, так и сильные стороны каждого из выступлений. Все участники мастер-класса оценили его пользу и остались довольны.

Отметим, Елена Володина по образованию – актриса драматического театра и кино, работала на телевидении и уже десять лет преподает искусство публичных выступлений. Она работает и с детьми, и со взрослыми, в том числе помогает готовиться к встрече с избирателями депутатам областной думы, пишет ИА "Тюменская линия".