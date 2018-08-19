Тюменцы сыграют в любимые игры детства на городском чемпионате

Сыграть в полюбившиеся с детства игры - "Резиночки", "Классики", "Вышибалы", "Горячая картошка" и другие – смогут участники открытого городского чемпионата по дворовым играм, который пройдет в тюменском сквере "Ветеранов энергетики" 25 августа с 15.00 до 17.00.

Как сообщает "Вслух.ру", соревнования пройдут в двух возрастных категориях: от 5 до 10 лет и от 10 до 15. Кроме того, на чемпионате будут награждены лучшие дворовые вожатые по итогам летнего сезона – 2018.

Чемпионат является завершающим событием проекта "Капитаны двора", который в этом году стал победителем конкурса грантов президента России. С июня по август волонтеры детского центра "Грин-ландия" организовали более 35 игровых программ во дворах и скверах Тюмени. Участниками стали порядка 1700 детей, которые играли в подвижные дворовые игры, пели песни под гитару и участвовали в интерактивных программах.

"Достаточно много детей проводят свои летние каникулы во дворах, а наш проект помогает сделать их отдых интересным и содержательным. Мы формируем культуру досуга не только у детей, но и у родителей. Многие родители удивляются, что есть такие ребята – дворовые вожатые, которые приходят во двор и играют с их детьми просто так. А мы, как педагоги, стараемся научить дворовых вожатых (школьников-подростков) особенностям педагогической профессии. Я убежден, что многие из них в дальнейшем станут хорошими педагогами", – рассказал диретор одного из детских центров Павел Притупа.

В планах организаторов провести чемпионат и по зимним дворовым играм, если новая инициатива получит грантовую поддержку в будущем.

Напомним, чтобы пригласить "Капитанов двора" к себе во двор, достаточно вступить в группу в социальных сетях https://vk.com/kapitantmn и написать адрес вашего двора.