Участникам тюменского фестиваля #Папатут напомнили о безопасности детей

10:36 18 августа 2018
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| Фото: xn--e1agankcmacoe4mj.xn--p1ai

Основы безопасности детей дома и на улице обсудили участники и организаторы тюменского проекта для всей семьи #Папатут во время эфира, который прошел 16 августа, пишет "Мой портал".

Говорили, например, о том, что не нужно оставлять ребенка одного и не открывать полностью окна с установленными москитными сетками. Ведущим эфира стал Максим Шереметьев, директор Центра патриотического воспитания "Достойный Выбор". Участники эфира – организатор фестиваля Анна Бухтиярова, эксперт фестиваля, психолог и антрополог Вероника Мухаметзянова, а также победитель в номинации "Папа года" Сергей Бондаренко вместе со своей семьей.

Сергей – отец двоих детей и инженер по медицинскому оборудованию. Вместе со своей дочерью Аней он посетил все тематические мастер-классы, участвовал в онлайн-номинации "Мой папа самый медийный" и народном голосовании на папатут.рф.

Напомним, 5 августа в Затюменском парке прошёл третий семейный фестиваль #Папатут. Маленькие тюменцы смогли посетить развлекательную и образовательную программы, а также мастер-класс. В финале фестиваля 600 семей стали участниками семейного флешмоба – все вместе участники спели песню Басты "Сансара". Всего на фестиваль пришли 2 300 человек.

Теги: безопасность , семья , фестиваль
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