Аграрии Тюменского района приступили к уборке зерновых

В Тюменском районе началась уборка зерновых. Одними из первых в поле вышли земледельцы АО "Успенское". В этом году в хозяйстве на площади 2700 гектаров посеяны озимая рожь, овёс и ячмень, часть полей занята рапсом, горохом и кукурузой. В случае хорошей погоды уборку планируют завершить за 3-4 дня.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, в ходе рабочей поездки в Успенское муниципальное образование глава района Светлана Иванова пообщалась с руководителями и работниками сельхозпредприятия - одного из лидеров молочного животноводства области.

В этом году предприятие отмечает свой 55-летний юбилей. За полвека хозяйство превратилось в крупное предприятие с тремя молочно-товарными фермами, двумя цехами растениеводства, комплексом по переработке зерна, автогаражом и машинно-тракторной мастерской.

Работают в "Успенском" более трехсот человек, обрабатывая свыше шести тысяч гектаров пашни и обслуживая порядка 4,5 тысяч голов крупного рогатого скота. Средняя урожайность зерновых более 34 центнеров с гектара, удой на фуражную корову в среднем 4789 кг.

Предприятие ежегодно принимает участие в социально-значимых проектах Успенского МО, оказывает материальную помощь средней школе, детскому саду "Колосок", спорткомплексу, местному совету ветеранов, обществу инвалидов, а также благотворительным организациям.