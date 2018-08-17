Тюмень за день: 17 августа

ТюмГУ впервые провел исследовательскую школу "Иллюминации"
Более пятидесяти философов, политологов, антропологов, историков, социологов, математиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска, Катовице, Бостона и Лос-Анджелеса приняли участие в работе исследовательской школы "Иллюминации", которую впервые провел Тюменский государственный университет.
Тюменцы могут купить абонементы в филармонию со скидкой
Официальное открытие касс в преддверии нового театрального сезона стартует в городе с Тюменского драмтеатра завтра, 18 августа. В этот день во всех кассах Тюменского концертно-театрального объединения можно будет купить абонементы Тюменской филармонии с участием актеров театра и кино, а также на балет со скидкой 20%.
В Тюмени торжественно открыли мусоросортировочный завод
Открытие современного завода по сортировке мусора состоялось в Тюмени 17 августа. В торжественном мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев и министр экологии и природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.
Тюменцев предупреждают о сильном ветре
По данным Тюменского гидрометцентра, сегодня, 17 августа, в Тюмени ожидаются неблагоприятные погодные явления.
Тюменские мастера представят уникальные промыслы на фестивале в Москве
Тюменское музейно-просветительское объединение примет участие в VII Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства "Русское поле", который состоится в Москве на территории московского государственного музея-заповедника "Коломенское" 18 августа.
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