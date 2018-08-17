Тюменские мастера представят уникальные промыслы на фестивале в Москве

Фото пресс-службы ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение примет участие в VII Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства "Русское поле", который состоится в Москве на территории московского государственного музея-заповедника "Коломенское" 18 августа.

Как рассказали в пресс-службе музейно-просветительского объединения, мастера и фольклорные коллективы Тюменской области принимают участие в фестивале с 2012 года. В этом году на двух площадках будут представлены уникальные промыслы: тюменский махровый ковёр и тобольская резная кость. Наши мастера поделятся секретами ковроткачества, резьбы по кости и дереву, помогут изготовить традиционную сибирскую игрушку.

Фестиваль по праву считается одним из главных событий культурной жизни столицы и является крупнейшим фольклорным фестивалем страны, ежегодно объединяющим исполнителей русской песни, ремесленников и товаропроизводителей, сохраняющих лучшие традиции России для будущих поколений.

Программа фестиваля носит познавательный и культурно-развлекательный характер. В 2018 году фестиваль "Русское поле" отдаст дань уважения российской глубинке, которая очаровывает уникальными народными промыслами, сохранившимися традициями и бытом. Большая фестивальная деревня раскинется в музее-заповеднике "Коломенское" и позволит совершить маленькое путешествие более чем в 50 регионов нашей страны.

Фестиваль "Русское поле" – это возможность заглянуть в живую душу нашего народа, ощутить его самобытность, увидеть, чем Россия славится на весь мир.