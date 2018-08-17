В Тюменской области расследуют исчезновение 31-летнего Алексея Пичугина

В Ишиме расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения местного жителя Алексея Пичугина. 12 июля 2018 года мужчина 1987 года рождения выехал из дома по улице Красноярской на личном автомобиле ВАЗ-2111 темно-зеленого цвета с номером В710ОО 72, после чего на связь с родными не выходил. До настоящего дня его местонахождение неизвестно.

Как сообщили в СУ СК по Тюменской области, сейчас ведутся следственные действия для установления местонахождения Алексея и всех обстоятельств случившегося.

Пропавшему на вид 30 лет, рост 165–175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза темные, волосы темные, коротко стрижен, на лице щетина. В день исчезновения был одет в джинсы синего цвета, туфли черного цвета, футболку светлого цвета.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем Алексее Пичугине, просят сообщить по телефонам: 8(34551) 5-08-08, 8(34551) 5-08-00 или 02.