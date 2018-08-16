В Тюмени поблагодарили автомобилиста, задержавшего пьяного водителя после ДТП

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Тюменец Улви Мехтиев получил благодарность от руководства Госавтоинспекции Тюменской области за задержание пьяного водителя, который на глазах очевидцев скрылся с места ДТП.

Напомним, авария произошла в областном центре 14 августа поздно вечером на улице 30 лет Победы. В автомобиль "Лада", стоявший у светофора в ожидании сигнала, въехал "МАЗ". От удара "Ладу" отбросило на автобус №30. Водитель автомобиля "МАЗ" скрылся с места ДТП, однако очевидцы инцидента начали преследовать нарушителя.

По словам Улви Мехтиева, преследовавшего грузовик на своей "Мазде", водитель "МАЗа" сбил на своем пути забор, затем из кабины выскочил пассажир и пытался задержать "Мазду". В частном секторе "МАЗ" остановился, заехав в тупик, водитель выбежал и пытался скрыться, но Улви с другом его задержали, сдав впоследствии наряду ДПС. Водитель "МАЗа" был пьян, предлагал Улви деньги за то, чтобы тот его отпустил.

"Это уже не первый нетрезвый водитель, помощь автоинспекторам в задержании которого оказал Улви Мехтиев. Он тоже хотел бы служить в полиции, но пока работает в строительной отрасли. Кстати, сам Улви правил дорожного движения не нарушает", — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.