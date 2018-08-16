В Тюменской области 121 случай заболевания клещевыми инфекциями

На начало этой недели в медучреждениях региона зарегистрировано более 14,6 тысяч обращений по поводу присасывания клещей. Уже выявлено 57 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 64 случая клещевого боррелиоза.

В целом в Тюменской области наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Заводоуковском, Ялуторовском, Абатском и Вагайском районах. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, обращаемость в медучреждения пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

Напомним, что жителям Тюмени, обнаружившим на себе присосавшегося клеща, медицинскую помощь круглосуточно оказывают в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а).

Снятых клещей специалисты рекомендуют исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Также работает горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.