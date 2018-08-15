На вопросы тюменцев о подготовке к началу учебного года ответят на горячей линии

Сегодня, 15 августа, с 14 до 18 часов в департаменте образования администрации города Тюмени будет работать горячая линия по вопросам подготовки детских садов и школ города к новому учебному году.

Вопросы, касающиеся проведения капитальных ремонтов и строительства образовательных учреждений, можно задать по телефону 8(3452) 582-006. На вопросы по организации образовательного процесса ответят специалисты комитета дошкольного и общего образования по телефону 8 (3452) 581-999.