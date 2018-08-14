В Тобольске выяснили, кто среди ползунков самый быстрый

В Тобольске прошел "Чемпионат ползунков". В забегах участвовали 68 детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет.

Чемпионат был организован в рамках семейного праздника "Мы - одна семья!".

Открыли соревнования депутат Тюменской облдумы, координатор федерального проекта "Крепкая семья" Елена Кашкарова и глава Тобольска Владимир Мазур.

"Участники соревнования улыбались и по-настоящему радовались празднику. Таких больших групп поддержки, как у юных тоболяков, мне кажется, я еще не встречала", - поделилась Елена Кашкарова.

Победителями чемпионата стали:

В группе от 6 до 12 месяцев пьедестал получился девчачьим:

1 место – Начиметдинова София (11 месяцев) – 40,70 сек.

2 место – Аитова Фазиля (10 месяцев) – 43,44 сек.

3 место – Шипицина Милана (10 месяцев) – 58,12 сек.

Победителями в своих забегах стали:

Бессонова Дарья (11 месяцев) – 1 мин. 05,44 сек.

Айтмухаметова София (10 месяцев) – 1 мин. 36,92 сек.

Бурганов Роман (8 месяцев) – 1 мин. 11,75 сек.

Липовая Екатерина (7 месяцев) – 1 мин. 04,14 сек.

Веселов Роман (11 месяцев) – 59,12 сек.

В группе от 12 до 18 месяцев:

1 место – Климов Кирилл (1 год 4 месяца) – 20,24 сек.

2 место – Славных Семен (1 год 5 месяцев) – 23,00 сек.

3 место – Галушко Анастасия – (1 год 5 месяцев) – 23,30 сек.

Победителями в своих забегах стали:

Кашаева Полина – (1 год 1 месяц) – 1 мин. 50,31 сек.

Циценко Варвара – (1 год 4 месяца) – 1 мин. 57,18 сек.

В группе от 18 до 24 месяцев тоже главенствовали девочки:

1 место – Чащина Елизавета (1 год 10 месяцев) – 11,48 сек.

2 место – Туманова Василиса (1 год 6 месяцев) – 26,63 сек.

3 место – Каленченина Валерия (1 год 7 месяцев) – 41,32 сек.

Победительницей в своем забеге стала Янишева Елизавета (1 год 8 месяцев) – 1 мин. 01,20 сек.

Юные спортсмены получили свои первые настоящие награды – кубки, медали и призы. Но без подарков не ушел никто! Все участники, даже те, кто не прополз в этот раз и метра, получили поощрительные награды – мягкие развивающие кубики, деревянные рамки-вкладыши и пластилин для лепки.

Напомним, что мероприятие прошло в Тобольске в СК "Центральный". Праздник "Мы – одна семья!" входит в цикл мероприятий федерального проекта "Крепкая семья".