Дом культуры "Водник" приглашает тюменцев на АВТО-Fest

Самый яркий АВТО-Fest под девизом "Тюменская область - территория безопасных дорог" стартует на площади у ДК "Водник" 18 августа. Гостей порадуют концертом, розыгрышем призов и необычной фотозоной. Вход для всех желающих свободный, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

Ровно в 18:00 на площади начнется выступление коллективов Дома культуры, здесь же стартуют розыгрыши призов от партнеров мероприятия. Любителей стильных фото ожидает тематическая фотозона, которая придется по вкусу как взрослым, так и детям. Здесь тюменцам представится возможность сфотографироваться с лучшим другом байкеров – мотоциклом.

Партнеры проекта: автомагазин "Спектр", автошкола "Машинка +", мотодвижение "Русские мотоциклисты Тюмень".

Подробности можно узнать по телефонам: 45-47-29 и 45-93-44.