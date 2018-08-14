Дом культуры "Водник" приглашает тюменцев на АВТО-Fest

15:34 14 августа 2018
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i7.photo.2gis.com
| Фото: i7.photo.2gis.com

Самый яркий АВТО-Fest под девизом "Тюменская область - территория безопасных дорог" стартует на площади у ДК "Водник" 18 августа. Гостей порадуют концертом, розыгрышем призов и необычной фотозоной. Вход для всех желающих свободный, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень". 

Ровно в 18:00 на площади начнется выступление коллективов Дома культуры, здесь же стартуют розыгрыши призов от партнеров мероприятия. Любителей стильных фото ожидает тематическая фотозона, которая придется по вкусу как взрослым, так и детям. Здесь тюменцам представится возможность сфотографироваться с лучшим другом байкеров – мотоциклом.

Партнеры проекта: автомагазин "Спектр", автошкола "Машинка +", мотодвижение "Русские мотоциклисты Тюмень".

Подробности можно узнать по телефонам: 45-47-29 и 45-93-44.

Теги: автомобили , культура
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