Больше тысячи нарушений в сфере закупок выявила тюменская прокуратура

С начала этого года тюменские прокуроры выявили более одной тысячи нарушений закона в сфере заказов для государственных и муниципальных нужд, а также закупок отдельными видами юридических лиц.

Так, было установлено, что в ходе электронного аукциона на выполнение работ по зимнему содержанию дорог аукционная комиссия администрации Московского муниципального образования Тюменского района незаконно отклонила заявку юридического лица, которая полностью соответствовала требованиям аукционной документации.

Прокуратура района возбудила в отношении пяти членов комиссии административные дела, по результатам рассмотрения дел УФАС по Тюменской области подвергло их штрафам на общую сумму 50 тысяч рублей.

Прокуратура города Тюмени установила, что три муниципальных заказчика: МКУ "Служба заказчика и технического контроля за строительством, ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства", МКУ "Ахират" и МКУ "ЛесПаркХоз" допустили нарушения сроков оплаты по муниципальным контрактам. В связи с этим прокуратура города в отношении должностных лиц указанных учреждений возбудила три административных дела, по результатам рассмотрения УФАС по Тюменской области подвергло их штрафу на общую сумму 90 тысяч рублей.

Всего для выявленных с начала года нарушений в сфере закупок тюменскими прокурорами для их устранения было принесено 118 протестов, внесено 212 представлений, объявлено 58 предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 212 лиц, к административной — 143. По материалам прокуратуры возбуждено 7 уголовных дел.