Юным тюменцам предлагают создавать особые почтовые послания

Ко дню образования Тюменской области Почта России предложила тюменцам принять участие в создании уникальных почтовых конвертов и обменяться открытками с современными видами Тюмени.

Накануне этой даты тюменские почтовики обнаружили интересное послание. Детский творческий коллектив из Тюмени отправил открытку ребятам из Владимирской области с предложением подружиться, потому что Тюменская и Владимирская область празднуют свои дни рождения в один день. Обе области образованы 74 года назад — 14 августа 1944 года.

"Общая деятельность объединяет и позволяет каждому внести свой личный вклад: один грамотно пишет, другой красиво рисует, третий несет письмо на почту. Надеюсь, что этот почтовый привет станет своеобразным мостиком для общения, сократит расстояние между детьми, и что с этого послания начнется история чьей-то большой дружбы", — отметила главный специалист по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала Почты России Татьяна Пономарева.