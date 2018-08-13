В Тюмени водитель спровоцировал ДТП и убежал с места аварии

17:35 13 августа 2018
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Накануне около одиннадцати вечера ДТП произошло на 2-м километре Старотобольского тракта. Там столкнулись Hyundai Accent и Chevrolet Niva. Автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу. Как сообщает ГИБДД по Тюменской области, его водитель скрылся с места ДТП, бросив автомобиль, сейчас его личность устанавливается. В аварии пострадали двое пассажиров иномарки: 32-летний мужчина получил ушиб, у пассажира 27 лет травма головы и ушиб лба.

Теги: ДТП , травмы
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