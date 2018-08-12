Тюменские студенты показали себя на областной олимпиаде агрономов

Представители агропромышленных предприятий и студенты приняли участие в пятой олимпиаде агрономов Тюменской области, которая проходила на площадках НИИСХ Северного Зауралья в поселке Московский и Голышмановском агропедагогическом колледже. Имена победителей станут известны в ноябре.

Среди участников профильной олимпиады были опытные практики из предприятий, специалисты районных управлений АПК и аграрных учебных заведений региона. Каждый выполнил сто тестовых заданий.

"Олимпиада – это повод освежить знания, изучить специальную литературу, наконец, это стимул в работе. Конкурсанты не ограничены во времени. Задания требуют не только профессиональных знаний, но и умения действовать в конкретных ситуациях. Есть и вопросы-ловушки", - рассказал главный специалист отдела растениеводства департамента АПК Тюменской области, председатель конкурсной комиссии Александр Кликушин.

Некоторые участники уже не в первый раз демонстрировали свои знания на олимпиаде. Андрей Киселев (Армизонский район), Наталья Новикова (Викуловский район) и Константин Швецов – не пропустили ни одной. Были и новички, в их числе - Марина Гордеева, Елизавета Степанова и Любовь Золотухина из Ишимского многопрофильного техникума, пишет "Тюменская область сегодня".