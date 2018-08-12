Для тюменских семей проведут фестиваль

Фестиваль счастливых семей с множеством интересных площадок пройдет 25 августа на тюменской базе отдыха "Авангард". В программе - спортивные состязания, творческие мастер-классы, семейные конкурсы.

Как сообщают организаторы, детские развивающие центры подготовят для участников множество площадок: рисование 3D-ручками, робототехника, танковый бой, рисование песком, фотозоны и аниматоры, а также конкурсы и мастер-классы. Самых активных наградят призами от партнеров. Кроме того, на фестивале будут спрятаны клады со сладостями, сувенирами и другими сюрпризами. Завершит мероприятие символичное событие по посадке дерева дружбы, пишет "Мегатюмень".

Регистрация на фестиваль проходит в группе https://vk.com/festfamily72. Здесь же можно узнать подробности о планируемом мероприятии.