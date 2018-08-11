Александр Моор отметит День физкультурника в Нижневартовске

11:50 11 августа 2018
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t-l.ru

Сегодня исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор находится в рабочей поездке в Нижневартовске. Вместе с губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой и главой Нижневартовска Василием Тихоновым он планирует посетить несколько ключевых объектов, встретиться с местными журналистами и принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню физкультурника.

Как уточняет "Комсомольская правда – Тюмень", в ходе визита Александр Моор планирует осмотреть здание детского сада №69 "Светофорчик", посетить спортивные площадки и культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника на озере Комсомольском, мероприятие, посвящённое Дню строителя.

Напомним, позавчера Александр Моор побывал в Белоярском районе, где принял участие в праздновании Дня кмнс и осмотрел ход строительства набережной в городе Белоярский.

Теги: Александр Моор , Нижневартовск , ХМАО-Югра
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