Тюменские поисковики работают в составе международной военно-исторической экспедиции

Поисковый отряд Тюменской области принимает участие в международной военно-исторической экспедиции "Волховский фронт. Чудово". Работы ведутся близ деревни Спасская Полисть Новгородской области. Здесь поиковики пробудут до 24 августа.

Кроме того, в 2018 году в рамках летнего этапа "Вахты Памяти" поисковые отряды из нашего региона проводят полевые экспедиции на территории Ржевского и Западнодвинского районов Тверской области. Они уже приняли участие в общероссийской военно-мемориальной экспедиции "Марш памяти". Поисковики города Тобольска традиционно влились в состав военно-исторической экспедиции "Аджимушкай".

Участниками экспедиции "Марш памяти", посвященной годовщине битвы за Ленинград, тюменцы стали впервые На протяжении двух недель, с 28 июля по 10 августа, ребята проходили строевую, физическую, тактическую, огневую подготовки, лекции по истории Великой Отечественной войны, основным направлениям работы поисковых отрядов. Ключевым мероприятием стал марш по местам боевых действий.

Итоги летней экспедиции поисковых отрядов Тюменской области будут подведены в сентябре. По итогам весеннего этапа полевых работ усилиями отрядов тюменского региона были подняты и подготовлены к погребению останки 228 бойцов и командиров Красной Армии, найдено 13 солдатских медальонов, установлены судьбы пяти солдат, сообщает "Вслух.ру".