На тюменском заводе "Стехлотех" возрождают институт наставничества

Трудовой коллектив тюменского завода "Стеклотех" укрепляется благодаря принципам наставничества, которые поддерживаются руководством предприятия, рассказали в пресс-службе губернатора.
"В производственном процессе, во время проведения деловых встреч и различных выставок важно общение опытных и молодых специалистов. Именно такой состав стараемся отправлять на подобные мероприятия. И эффект получается отличный. Опытные мастера, можно сказать, берут шефство над молодыми специалистами. Причем делают это не от случая к случаю, а на постоянной основе, что мы всячески поощряем", - говорит генеральный директор завода Елена Острягина.
По ее словам, сейчас на предприятии сформировался стабильный коллектив. Некоторых работников пригласили из других регионов. Лучшим из них предложили остаться и обеспечили жильем.
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