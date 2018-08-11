На тюменском заводе "Стехлотех" возрождают институт наставничества

Трудовой коллектив тюменского завода "Стеклотех" укрепляется благодаря принципам наставничества, которые поддерживаются руководством предприятия, рассказали в пресс-службе губернатора.

"В производственном процессе, во время проведения деловых встреч и различных выставок важно общение опытных и молодых специалистов. Именно такой состав стараемся отправлять на подобные мероприятия. И эффект получается отличный. Опытные мастера, можно сказать, берут шефство над молодыми специалистами. Причем делают это не от случая к случаю, а на постоянной основе, что мы всячески поощряем", - говорит генеральный директор завода Елена Острягина.