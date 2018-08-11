Будущие гиды представили новые экскурсионные маршруты по Тобольску

Шестнадцать тоболяков в рамках проекта по переосмыслению городской среды "Вектор улиц" прошли обучение у экспертов и представили новые экскурсионные пешие маршруты по Тобольску.

До 31 августа участники проводят бесплатные экскурсии по разработанным маршрутам для жителей Тобольска и иногородних гостей, пишет "Комсомольская правда – Тюмень". На пеших прогулках по трем направлениям — "Тобольск архитектурный", "Тобольск музыкальный" и "Тобольск художественный" — экскурсоводы не только рассказывают об истории и известных личностях Тобольска, но и делятся современным пониманием города в музыкальной, искусствоведческой и архитектурной сферах.

В рамках образовательной программы практические занятия для будущих гидов провели экскурсовод Ирина Белич, актриса Дарья Нагибина и психодраматерапевт Александра Струтинская. Ирина Белич познакомила участников с техникой проведения стандартной экскурсионной программы, теорией создания и отработки экскурсионного маршрута.

На тренинге Александры Струтинской по стрессоустойчивости будущие гиды научились саморегуляции и познакомились с техниками снятия напряжения в критических ситуациях. А Дарья Нагибина провела для тоболяков занятие по ораторскому искусству и актерскому мастерству, где показала, как удерживать внимание.

На индивидуальных консультациях будущие гиды представили экспертам собственные экскурсионные маршруты и получили советы и рекомендации по улучшению.

Сейчас открыт прием заявок на образовательную программу "Вектора улиц", которая пройдет с 14 по 16 августа. Дизайнеров, фотографов, художников, архитекторов и музыкантов ждет трехдневный практический интенсив, где они будут развивать свои профессиональные навыки и надпрофессиональные компетенции. Вместе с экспертом участники проекта создадут имиджевый арт Тобольска — иллюстрацию, где отображены достопримечательности города. После завершения проекта на открытой встрече тоболяки решат, где появится рисунок. Изображение с достопримечательностями Тобольска может стать арт-объектом на фасаде зданий, принтом одежды или наклейками на автомобили.

Принять участие в "Векторе улиц" могут молодые люди от 14 до 35 лет. Подать заявку можно через сервис https://tmn-id.ru/ до 13 августа. Участие в проекте бесплатное, но количество мест ограничено.