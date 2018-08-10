Более пятисот тюменских многодетных семей получили земельные участки

В Тюменской области для 2 тысяч многодетных семей выделено 170 га земли. 516 семей получили участок в нынешнем году. Всего в регионе, по данным департамента имущественных отношений Тюменской области, земельными наделами обеспечено 6792 семьи — порядка 52% от числа семей, стоящих на учете.

С начала года в регионе сформировано шесть перечней земельных участков, в которые вошло 600 земельных участков в деревне Падерина для индивидуального жилищного строительства, подлежащих бесплатному предоставлению многодетным семьям, проживающим в Тюмени.

В Заводоуковске предоставление земельных участков продолжается в микрорайоне Южном. Здесь предусмотрено 155 участков для семей из ЯНАО, которые захотели получить земельного участка в Тюменской области.

Вскоре для многодетных семей, принятых на учет в Тюмени и Тюменском районе, планируется предоставлять земельные участки, расположенные в селе Кулига, деревнях Речкина, Криводанова и Решетникова.