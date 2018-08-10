Тюменцев ждут в палатках здоровья

10:43 10 августа 2018
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Фото: pixabay.com

 Завтра, 11 августа, в двух точках областного центра будут работать "палатки здоровья".

Первая развернется на территории перед домами по ул. Олимпийской, 25 и 19а с 9 до 15 часов. Всех желающих проконсультируют специалисты поликлиники №12. Горожанам сделают анализ крови на холестерин и сахар экспресс-методом, измерят артериальное давление, рост, вес, объем талии, рассчитают индекс массы тела. Кроме того, проведут осмотр кожных покровов с помощью дерматоскопа и произведут забор мокроты для исследования на туберкулез.

Вторая "палатка здоровья" будет работать с 11 до 15 часов в рамках празднования Дня физкультурника на площади 400-летия Тюмени. Медработники поликлиники №13 измерят артериальное давления, рост, вес, объем талии, рассчитают индекс массы тела, дадут рекомендации по вопросам здорового образа жизни и пригласят в центры здоровья.    

Теги: профилактика
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