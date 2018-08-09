Топ мероприятий на 10–12 августа в Тюмени: парк роботов, музейные выставки, концерты

Выставки в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, невероятный "Парк роботов", массовый запуск светящихся шариков, "Стальной характер" и многое другое ожидает жителей и гостей Тюмени в грядущий уикенд. Подробнее - в обзоре мероприятий на 10-12 августа от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Выставка "Парк роботов"

Здесь собраны более 60 удивительных роботов из Америки, Южной Кореи, Австралии, России и Японии, ностальгические ретро-зоны, потрясающие зоны виртуальной реальности, необычные мастерские будущего. Участники смогут передвигать предметы силой мысли; побывать в открытом космосе; управлять роботами; примерить образ героев из легендарной серии фильмов "Звездные войны"; стать 3D-художником; прокатиться на сигвеях и роботах, и многое-многое другое.

Когда: вплоть до 2 сентября

Где: ТРЦ "Па-На-Ма" (ул. 2-ая Луговая, 30)

Стоимость: 390 — 590 рублей (цена может измениться)

Выставка "Творчество молодых"

Экспозиция знакомит зрителей с произведениями молодых художников: как дебютантов, так и уже зарекомендовавших себя участием в областных, межрегиональных, всероссийских выставочных проектах. Семнадцать молодых авторов предоставили более 50-ти работ, выполненных в технике живописи и графики.

Когда: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 вплоть до 17 сентября

Где: библиотечно-музейный комплекс ТюмГУ (ул. Семакова, 18)

Вход свободный!

Этнографическая выставка "Открытый чум"

Уникальность данной выставки заключается в том, что среди городской суеты вы можете перенестись в уединенное пространство быта народов крайнего севера, оказавшись в чуме - доме, в котором все посвящено неспешному размеренному быту народов Севера.

Непередаваемое ощущение нежности меха, запах дровяных заготовок, тепло домашнего очага ждут вас в музейном комплексе им. И.Я. Словцова. На выставке представлено 46 музейных экспонатов из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.

Когда: вплоть до 1 сентября 2018 года

Где: музейный комплекс им. Словцова (ул.Советская 63, внутренний дворик)

Стоимость: 100 рублей (студентам — бесплатно по предъявлению студенческого)

VR-выставка "ТюмVR"

Тюменцы увидят любимый город времен царской России. На выставке "ТюмVR" будут представлены фотографии старого города, но с помощью VR-очков границы фотографий исчезнут, и город оживет, а вы окажетесь в Тюмени XIX века. Это уникальная возможность узнать наш город с новой стороны, открыть неизвестные страницы его истории, чтобы полюбить еще сильнее.

Когда: вплоть до 15 августа с 10:00 до 20:00

Где: исторический парк "Россия - Моя история"

Вход свободный!

Выставка "Летние славянские праздники"

В тематике экспозиции нашли отражение обычаи, присущие встрече праздников Троицы, дня Ивана Купалы, Ильина дня. Выставка рассказывает о взаимодействии христианских и языческих верований и их преломлении в новой славянской культуре, связи религиозного календаря с земледельческим циклом.

Когда: вплоть до 30 сентября 2018 года

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18)

Стоимость: 70 рублей

Мини-выставка "Самолеты мировых войн"

В экспозиции представлены реалистичные модели самолетов, которые стояли на вооружении СССР, Германии, Англии и США, и принимали участие в важных битвах во времена Первой и Второй мировых войн. Заслуживают особого внимания миниатюрные образцы авиации времен Первой мировой, выполненные в масштабе 1:72.

Когда: вплоть до 31 августа 2018 года

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18)

Стоимость: 30 рублей

Выставка "По морям и океанам"

В экспозиции представлены модели боевых кораблей разных эпох — от древнегреческой триеры до современных подводных лодок. Посетители получат исчерпывающую информацию об истории реально существовавших прототипов моделей военных кораблей и их боевых и технических характеристиках.

Когда: вплоть до 2 сентября

Где: ул. "Городская Дума" (ул. Ленина, 2)

Стоимость: 30 рублей

Выставка "Покорители сибирских рек"

Выставка приурочена к 90-летию Тюменского судостроительного завода. У посетителей есть возможность увидеть макет легендарной плаучей электростанции "Северное сияние". В экспозиции также представлены макеты кораблей, которые выпускали тюменские судостроители, документы, связанные с историей предприятия. Ветеранами завода также собран уникальный фотоархив — почти 300 снимков. На выставке будет транслироваться его электронная версия в виде слайд-шоу.

Когда: вплоть до 2 сентября 2018 года

Где: Музей "Городская дума" (ул. Ленина, 2)

Стоимость: взрослые — 60 рублей, льготная категория граждан - бесплатно

Школьная ярмарка

Традиционный школьный базар. Здесь на одной площадке собран полный ассортимент школьного товара: одежда и обувь, учебники и канцелярия, ранцы, сумки, развивающие игры, школьная форма от ведущих фабрик по ценам производителя. В одном месте можно полностью подготовить своего ребенка к школе.

Когда: вплоть до 31 августа с 10:00 до 19:00 в будни, до 18:00 в выходные

Где: Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Вход свободный!

Выставка живых тропических бабочек

На выставке тюменцы могут насладиться всей красотой мира этих удивительных насекомых, которых на выставке представлено около 20 видов (из Индии, Китая, Египта, Америки и т.д.) Во время экскурсии вы узнаете, где и как рождаются бабочки, чем они питаются, почему их нельзя брать за крылья и много других фактов.

Когда: вплоть до 2 сентября

Где: ТРЦ "Премьер", 3 этаж (ул.50 лет ВЛКСМ, 63)

Стоимость: 170 — 250 рублей

Обменник для мам

На мероприятии можно будет отдать вещь на время или навсегда или получить, не покупая, новую книгу или игрушку. Также участники обсудят жизнь без отходов и узнают практические приемы минимизации мусора.

Когда: 10 августа с 18:00 до 20:00

Где: центр "Дзержинец" (ул. Механическая, 31/1, вход со стороны почты)

Вход свободный!

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