Бесплатные мероприятия в Тюмени: пикник, запуск светящихся шаров, экстремальная гонка

На этой неделе тюменцев ожидает масса интересных бесплатных мероприятий! Интересные выставки, Большой летний пикник, массовый запуск светящихся шаров, мощный open air, экстремальная гонка и многое другое. Подробнее — в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Мастер-класс "От Мечты к действию: Как достичь целей в жизни?"

Когда: 9 августа, 19:00

Где: мультицентр "Моя территория" (Ванцетти,1)

Вход свободный, необходима регистрация

16+

На мастер-классе вы узнаете, как достигать даже нереальных на первый взгляд целей.

Научитесь инструментам, которые наиболее просто и быстро приведут к достижению цели. И дадут вам возможность избавиться от большого количества ненужных действий в работе и личной жизни, траты времени и бесполезных обязательств.

Большой летний пикник

Когда: 10 августа в 18:00

Где: сквер Депутатов в Тюменском микрорайоне

0+

Малышей и их родителей детский прокат "Счастливый Жираф" приглашает на второй летний пикник!

Что же вас ждет участников на этот раз?

— Чудесная фотозона от студии оформления праздников "Фламинго"

— Игровая площадка

— Яркая и необычная шоу-программа для самых любопытных

— Незабываемый мастер-класс по игре в футбол

— Замечательные подарочки от магазина детских товаров "Мамино Солнышко".

Всех гостей ждет угощение на траве, но и вы не забывайте приносить с собой корзиночки для пикника и пледы, чтобы пикник получился самым настоящим — вкусным и уютным!

Open air "Вступи в братство Юса!"

Когда: 11 августа в 21:00

Где: "Ин Да Юса", Бабарынка, 1, к.9

18+

Гриль-бар "Ин Да Юса" готовит для тюменцев шумную летнюю вечеринку "Вступи в братство Юса!". Большой open air состоится 11 августа в 21:00.

Экстремальная командная гонка Extreme team race

Когда: 11 августа в 09:00

Где: Тюменский ипподром, ул.Клары Цеткин, 59

16+

11 августа на Тюменском ипподроме пройдет уникальное мероприятие — гонка на выживание с собаками Extreme team race – 2018. Такого еще не было не только в Тюмени, но и в нашей стране вообще!

Команда, состоящая из одной собаки и ее владельца, будут преодолевать сложнейшие препятствия и выполнять трудные задания. В экстремальной гонке смогут принять участие все, у кого есть собака и большое желание испытать себя на прочность, стойкость и выносливость!

Игра-квест "Выбери профессию"

Когда: 11 августа в 14:00

Где: ТРЦ "Остров", ул.Федюнинского, 67

8+

11 августа состоится игра-квест "Выбери профессию", которая посвящена знакомству с различными профессиями. Ребята смогут принять участие в командном соревновании по станциям, а также выиграть призы и подарки. Помимо квеста в программе конкурсы и аквагрим.

К участию в квесте приглашаются дети в возрасте от 8 до 12 лет. Участие бесплатное, но обязательна регистрация по ссылке:

Массовый запуск светящихся шариков

Когда: 11 августа, сбор в 20:00, запуск в 22:00

Где: Цветной бульвар

0+

Массовый запуск светящихся шариков состоится в Тюмени на Цветном бульваре 11 августа. Также для тюменцев организаторы готовят и развлекательную программу. Гостей ждут эффектные выступления профессиональных вокалистов, артистов и музыкантов, битбоксеров, а также конкурс и розыгрыши призов.

Поэтический вечер "12 заварок чая"

Когда: 12 августа в 18:00

Где: "Дом печати", ул.Осипенко, 81

16+

Знаете, какой ароматный и насыщенный вкус получается у хорошо заваренного чая? А какой вкус у 12 собравшихся вместе поэтов?

Тюменцам предлагают прийти 12 августа и попробовать поэтическую атмосферу вместе с авторами "Трёх запятых" и "Четыре четыре".

Время выступления каждого участника — 8 минут. После окончания выступления будет свободный микрофон, где каждый желающий сможет прочитать свои стихи.

VR-выставка "ТюмVR"

Когда: 14-15 августа в 10:00

Где: Исторический парк "Россия - ММоя история"

6+

Тюменцы увидят любимый город времен царской России. На выставке "ТюмVR" будут представлены фотографии старого города, но с помощью VR-очков границы фотографий исчезнут, и город оживет, а вы окажетесь в Тюмени XIX века. Это уникальная возможность узнать наш город с новой стороны, открыть неизвестные страницы его истории, чтобы полюбить еще сильнее.

Уникальная выставка "Россия. Идеи для путешествий"

Когда: до 15 августа

Где: на площади Единства и Согласия

0+

Всероссийская выставка "Россия. Идеи для путешествий", организованная телеканалом "Моя Планета", рассказывает о многообразии народов и мест России, а также представляет собой собрание готовых идей для путешествий по нашей стране.

Полярное сияние в бескрайней тундре, закат над алтайскими горами, портреты горцев в национальных костюмах и жители суровых краев, куда можно добраться только по воздуху, — это лишь малая часть тематик выставки.

Больше информации в группе: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_45349