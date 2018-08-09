Бесплатные мероприятия в Тюмени: пикник, запуск светящихся шаров, экстремальная гонка

На этой неделе тюменцев ожидает масса интересных бесплатных мероприятий! Интересные выставки, Большой летний пикник, массовый запуск светящихся шаров, мощный open air, экстремальная гонка и многое другое. Подробнее — в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".
Мастер-класс "От Мечты к действию: Как достичь целей в жизни?"
Когда: 9 августа, 19:00
Где: мультицентр "Моя территория" (Ванцетти,1)
Вход свободный, необходима регистрация
16+
На мастер-классе вы узнаете, как достигать даже нереальных на первый взгляд целей.
Научитесь инструментам, которые наиболее просто и быстро приведут к достижению цели. И дадут вам возможность избавиться от большого количества ненужных действий в работе и личной жизни, траты времени и бесполезных обязательств.
Большой летний пикник
Когда: 10 августа в 18:00
Где: сквер Депутатов в Тюменском микрорайоне
0+
Малышей и их родителей детский прокат "Счастливый Жираф" приглашает на второй летний пикник!
Что же вас ждет участников на этот раз?
— Чудесная фотозона от студии оформления праздников "Фламинго"
— Игровая площадка
— Яркая и необычная шоу-программа для самых любопытных
— Незабываемый мастер-класс по игре в футбол
— Замечательные подарочки от магазина детских товаров "Мамино Солнышко".
Всех гостей ждет угощение на траве, но и вы не забывайте приносить с собой корзиночки для пикника и пледы, чтобы пикник получился самым настоящим — вкусным и уютным!
Open air "Вступи в братство Юса!"
Когда: 11 августа в 21:00
Где: "Ин Да Юса", Бабарынка, 1, к.9
18+
Гриль-бар "Ин Да Юса" готовит для тюменцев шумную летнюю вечеринку "Вступи в братство Юса!". Большой open air состоится 11 августа в 21:00.
Экстремальная командная гонка Extreme team race
Когда: 11 августа в 09:00
Где: Тюменский ипподром, ул.Клары Цеткин, 59
16+
11 августа на Тюменском ипподроме пройдет уникальное мероприятие — гонка на выживание с собаками Extreme team race – 2018. Такого еще не было не только в Тюмени, но и в нашей стране вообще!
Команда, состоящая из одной собаки и ее владельца, будут преодолевать сложнейшие препятствия и выполнять трудные задания. В экстремальной гонке смогут принять участие все, у кого есть собака и большое желание испытать себя на прочность, стойкость и выносливость!
Игра-квест "Выбери профессию"
Когда: 11 августа в 14:00
Где: ТРЦ "Остров", ул.Федюнинского, 67
8+
11 августа состоится игра-квест "Выбери профессию", которая посвящена знакомству с различными профессиями. Ребята смогут принять участие в командном соревновании по станциям, а также выиграть призы и подарки. Помимо квеста в программе конкурсы и аквагрим.
К участию в квесте приглашаются дети в возрасте от 8 до 12 лет. Участие бесплатное, но обязательна регистрация по ссылке:
Массовый запуск светящихся шариков
Когда: 11 августа, сбор в 20:00, запуск в 22:00
Где: Цветной бульвар
0+
Массовый запуск светящихся шариков состоится в Тюмени на Цветном бульваре 11 августа. Также для тюменцев организаторы готовят и развлекательную программу. Гостей ждут эффектные выступления профессиональных вокалистов, артистов и музыкантов, битбоксеров, а также конкурс и розыгрыши призов.
Поэтический вечер "12 заварок чая"
Когда: 12 августа в 18:00
Где: "Дом печати", ул.Осипенко, 81
16+
Знаете, какой ароматный и насыщенный вкус получается у хорошо заваренного чая? А какой вкус у 12 собравшихся вместе поэтов?
Тюменцам предлагают прийти 12 августа и попробовать поэтическую атмосферу вместе с авторами "Трёх запятых" и "Четыре четыре".
Время выступления каждого участника — 8 минут. После окончания выступления будет свободный микрофон, где каждый желающий сможет прочитать свои стихи.
VR-выставка "ТюмVR"
Когда: 14-15 августа в 10:00
Где: Исторический парк "Россия - ММоя история"
6+
Тюменцы увидят любимый город времен царской России. На выставке "ТюмVR" будут представлены фотографии старого города, но с помощью VR-очков границы фотографий исчезнут, и город оживет, а вы окажетесь в Тюмени XIX века. Это уникальная возможность узнать наш город с новой стороны, открыть неизвестные страницы его истории, чтобы полюбить еще сильнее.
Уникальная выставка "Россия. Идеи для путешествий"
Когда: до 15 августа
Где: на площади Единства и Согласия
0+
Всероссийская выставка "Россия. Идеи для путешествий", организованная телеканалом "Моя Планета", рассказывает о многообразии народов и мест России, а также представляет собой собрание готовых идей для путешествий по нашей стране.
Полярное сияние в бескрайней тундре, закат над алтайскими горами, портреты горцев в национальных костюмах и жители суровых краев, куда можно добраться только по воздуху, — это лишь малая часть тематик выставки.
Больше информации в группе: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_45349
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