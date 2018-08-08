В тюменском музейном комплексе откроется бесплатная выставка татарской культуры

Бесплатная выставка "Бэйрам – реликвии и традиции" откроется в тюменском музейном комплексе им И.Я. Словцова 14 августа. Экспозиция будет действовать в течение двух месяцев, сообщили в пресс-службе музейно-просветительского объединения.
Посетители смогут увидеть уникальные предметы, имеющие отношение к многовековой истории ислама и богатой культуре татарского народа. Одним из центральных экспонатов станет священная реликвия мусульман - "Волос Пророка Мухаммада". Ее появление в Тюменской области связывают с именем купца и мецената Нигматуллы хаджи Кармышакова-Сейдукова.
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