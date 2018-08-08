Тюмень за день: 8 августа

Фото Романа Бухтиярова

В Тюмени определили лучших кинологов уральской Росгвардии

На днях чемпионат по многоборью кинологов Уральского округа войск национальной гвардии РФ завершился в Тюмени. Его участникам нужно было преодолеть полосу препятствий, задержать и отконвоировать условного преступника, взять след и найти человека по оставленной вещи, определить в разных локациях, где спрятан муляж взрывного устройства.

Летний сезон в домах тюменской УК "Благо" проходит плодотворно

Ремонтные работы в домах, находящихся под управлением компании "Благо", в текущем году идут в соответствии с согласованным и утвержденным планом. Особое внимание коммунальщики уделили обновлению крышных газовых котельных.

Тюменцев предупреждают о резком ухудшении погоды

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 9 августа, вероятны сильные дожди, ливни, грозы, возможен град, при грозе шквалистое усиление ветра до 16–21 м/с. В пятницу, 10 августа, днем понижение температуры, местами сильные дожди, порывистый северо-западный ветер 16–21 м/с.

Студенты ТюмГУ участвовали в корпоративном чемпионате Росатома

Представители лаборатории сетевого и системного администрирования Тюменского госуниверситета Диана Касабова и Владислав Тетюшкин выступили в качестве экспертов на III отраслевом чемпионате профессионального мастерства "AtomSkills-2018", итоги которого подвели в Екатеринбурге 3 августа.

Тюменцам расскажут, как стать частью мирового сообщества художников

Пятнадцатая лекция международного проекта CreativeMornings пройдет в Тюмени 11 августа. Тему "Сообщество" раскроет художник из Тюмени Наталья Львова, которая запатентовала свой стиль живописи, и сейчас ее работы привлекают внимание на огромном количестве художественных выставок в России и за рубежом.