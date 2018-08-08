Тюменцам расскажут, как стать частью мирового сообщества художников

Пятнадцатая лекция международного проекта CreativeMornings пройдет в Тюмени 11 августа. Тему "Сообщество" раскроет художник из Тюмени Наталья Львова, которая запатентовала свой стиль живописи, и сейчас ее работы привлекают внимание на огромном количестве художественных выставок в России и за рубежом.

"Я с детства рисовала, но мои родители, как и все, порекомендовали мне получить профессию, которая приносит деньги. Так я стала PR-специалистом, маркетологом, окончила Тюменский нефтегазовый университет. Десять лет успешной карьеры, после которых мне сказали: "Ты молодец, теперь можешь делать все, что ты хочешь". И я стала художником", — рассказывает Наталья Львова. Последние три года Наталья живет в Америке.

На лекции она расскажет, что нужно, чтобы получить признание в профессиональном сообществе художников на всероссийском и мировом уровне, и как стать его частью. Начало лекции в 10 часов. Нужна регистрация.