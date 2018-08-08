ГИБДД ищет водителя, сбившего собаку

10:48 08 августа 2018
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Фото: pixabay.com

Госавтоинспекция Тобольска разыскивает очевидцев ДТП, случившегося в поселке Прииртышском Тобольского района.

По сообщению ГИБДД, 20 июня 2018 года неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на собаку породы такса, после чего скрылся с места ДТП.

Свидетелей и лиц, что-либо знающих об этом случае, просят сообщить по телефонам: 8 (3456) 253-287, 255-466.

Теги: ДТП , животные , розыск
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