ГИБДД ищет водителя, сбившего собаку

Госавтоинспекция Тобольска разыскивает очевидцев ДТП, случившегося в поселке Прииртышском Тобольского района.
По сообщению ГИБДД, 20 июня 2018 года неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на собаку породы такса, после чего скрылся с места ДТП.
Свидетелей и лиц, что-либо знающих об этом случае, просят сообщить по телефонам: 8 (3456) 253-287, 255-466.
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