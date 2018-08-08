Тюмень за день: 7 августа

Фото: Оксана Статных

Тюменцы с ПОДА посоревнуются в спортивном ориентировании

Чемпионат и первенство Тюмени по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплинах спортивного ориентирования пройдут в районе деревни Криводанова 12 августа. В состязаниях примут участие около сотни жителей Тюмени и Тюменской области.

Тюменским предпринимателям предлагают бесплатно освоить иностранные языки

При Тюменском технопарке стартует новый сезон бесплатных языковых курсов для предпринимателей. 14 августа представителей малого и среднего бизнеса Тюмени приглашают на приветственную чайную вечеринку, где можно будет записаться в группы изучения английского и китайского языков.

Тюменец угодил в больницу после встречи со змеей

На днях в лесу гадюка укусила 56-летнего жителя Тюмени. Мужчина, у которого начала отекать рука, поспешил обратиться в ближайшее медучреждение — санаторий "Тараскуль". Там ему поставили сыворотку против яда гадюки, приложили холод на место укуса и вызвали скорую.

В Тюменской области наварят пятьсот литров ухи

Шестой региональный фестиваль "Уха-царица" состоится в туристическом комплексе "Абалак" 25 августа. Гостей праздника ждет концертная программа, дневной фейерверк и дегустация ухи.

Региональный центр "Семья" создает "Ассоциацию выпускников"

С 2017 года у регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" появился филиал — бывший Борковский детский дом стал одним из подразделений центра и был преобразован в "Дом социальной реабилитации семей и детей "Борки". В связи с празднованием 85-летнего юбилея учреждения принято решение о создании "Ассоциации выпускников" — некоммерческой организации, способствующей формированию и развитию корпоративных традиций, укреплению связей выпускников с детским домом.