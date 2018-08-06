Первые итоги приемной кампании ТюмГУ: ажиотаж на журналистику и рост популярности ИТ

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков на заседании приемной комиссии подписал приказы о зачислении тех, кто успешно прошел вступительные испытания и предоставил оригиналы документов об образовании. Студентами-бюджетниками стали 1109 человек, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

На договорные места в ТюмГУ зачислены 244 абитуриента. На бюджет поступили абитуриенты с очень высокими баллами. Титул "чемпиона" – у журналистов. Обучаться профессии здесь будут студенты со средним баллом 90,86. ТюмГУ успешно конкурирует с московскими вузами за лучших студентов. Абитуриенты с высокими баллами выбирают тюменский университет по таким направлениям, как "Лингвистика" (средний балл 89,44), "Международные отношения" (88,67), "Филология" (87,71), "Экономика" (86), "Юриспруденция" (86).

Обращает на себя внимание рост интереса абитуриентов к педагогическому образованию: средний балл будущих учителей в Тюмени вырос до 82,67 (+4 балла), в Тобольске – до 64,69 (+ 4 балла), в Ишиме – 62,94 (+ 2 балла). С каждым годом растет интерес высокобалльников к IT и естественно-научным направлениям подготовки. Средний балл абитуриентов на "Компьютерной безопасности" составляет 81,72. На "Биоинженерии и биоинформатике" – 81,22. Выбирают талантливые ребята также "Информационную безопасность" (80,82), "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" (80,93) и др.

Общий средний балл по всему университету составил 77,92. Это почти на 10 баллов выше, чем до участия университета в программе 5-100. Высокий средний балл поступивших в ТюмГУ абитуриентов, а также стабильный интерес к вузу у победителей и призеров статусных школьных олимпиад говорят о том, что к выбору своей будущей профессии абитуриенты подходят осмысленно. Они знают, что образование, полученное в ведущих вузах, гарантированно является качественным и востребованным у работодателей. Зачисление на этом не заканчивается.

Согласно правилам приема в вуз, первокурсники заняли 80% бюджетных мест. Остальные абитуриенты будут зачислены во время следующего этапа зачисления, который состоится 8 августа.