Тюменцам предлагают создать комиксы про лето и безопасность

В Тюмени с 6 августа стартует конкурс комиксов "Твое безопасное лето". В комиксах школьникам в возрасте от 7 до 14 лет предлагают раскрыть такие понятия, как "лето", безопасность", "защищённость" и "ответственность".

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, конкурс проводится впервые — детям предоставляется возможност рассказать о своих летних каникулах и поделиться со сверстниками знаниями о том, как они применяют правила личной безопасности в это время.

На конкурс принимаются тематические работы в формате комикса, который может быть изготовлен как при помощи принтера, так и с помощью бумаги и цветных карандашей, фломастеров и красок.

Работы принимаются до 24 августа. Более подробную информацию смотрите на детском сайте тюменской полиции в рубрике "Конкурсы и викторины" в разделе "Наши конкурсы".