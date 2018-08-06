Тюменские предприниматели могут сообщить о нарушении своих прав

Завтра, 7 августа, в органах прокуратуры пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Он проводится для оперативного реагирования прокуроров на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами контроля, правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам и т.д.

По результатам рассмотрения обращений субъектов предпринимательства будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов мерами прокурорского реагирования.

Обратиться в прокуратуру Тюменской области предприниматели смогут завтра в рабочее время (с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13.45 часов) по адресу ул. 50 лет Октября, 31 в Тюмени. Прием предпринимателей также будет проходить и в территориальных прокуратурах Тюменской области.

В пресс-службе прокуратуры отмечают, что прием проводится в первый вторник каждого месяца в рабочее время.