Тюменскому супергерою Тюмэну посвятили короткометражный фильм

Тюменцы сняли игровую короткометражку, посвященную герою комиксов Тюмэну, в рамках марафона "Снять за 72 часа". Актерами стали местные жители и один участник проекта из Екатеринбурга.

Как рассказал режисер и продюсер фильма Сергей Вивьер, фильм уже смонтировали, но широкого показа не будет. После завершающих работ – докраски, чистки звука – планируется закрытый показ. В широкий доступ ленту также не собираются выкладывать.

Создатель супергероя Георгий Елаев отметил, что в съемках участия не принимал, потому что был в это время на литературном фестивале "Сибирская ипокрена" в Тобольске. Там он познакомился с комиксистами, которые включатся в работу над очередным сборников тюменских комиксов.

Отметим, последнюю часть трилогии о "Тюмэне" Георгий Елаев намерен выпустить в конце августа-начале сентября. Комикс будет представлен не только в Тюмени, но и на крупных фестивалях в Санкт-Петербурге и Москве, пишет "Вслух.ру".