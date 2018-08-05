В Тюменской области проходят мероприятия в рамках проекта "Ветеранское подворье"

В Тюменской области реализуется проект "Ветеранское подворье". 9 августа состоится подведение итогов одноименного смотра-конкурса, в составе жюри - депутаты Тюменской областной Думы Владимир Ковин и Юрий Конев.

Как сообщили в департаменте социального развития региона, проект Тюменского областного совета ветеранов получил в 2017 году поддержку Фонда президентских грантов и стартовал в феврале 2018 года. Его цель - привлечение старшего поколения к деятельности ветеранских организаций, популяризация садоводства, огородничества, пчеловодства и животноводства и т. д. Срок реализации — до 30 ноября.

В рамках проекта проходят лектории, мастер-классы, встречи по обмену опытом, презентации, а также смотры-конкурсы, которые являются отборочными этапами гала-концерта и выставки сельскохозяйственной продукции.



9 августа подведут итоги смотра-конкурса "Ветеранское подворье" в Ялуторовской зоне, в которую входит Исетский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский муниципальные районы, Заводоуковский городской округ и г. Ялуторовск. В мероприятиях примут участие представители 22 районных и четырех городских ветеранских организаций, в том числе Союзов ветеранов Ямала и Югры, Союза землячеств Тюменской области и города Тюмени. Ветераны получат актуальную информацию о способах сохранения собственного здоровья, различных сельскохозяйственных технологиях, а также информацию по вопросам содержания домашних сельскохозяйственных животных.

