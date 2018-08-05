Для тюменцев провели мастер-класс по горловому пению

Заслуженный артист России, обладатель специальной премии ЮНЕСКО, коренной алтаец Болот Байрышев провел в Тюмени мастер-класс по горловому пению. В мероприятии приняли участие не только тюменцы, но и гости из Екатеринбурга, специально приехавшие на встречу с певцом.

По мнению артиста, у каждой народности нашей многонациональной страны есть что-то свое, уникальное, но самое главное, по его убеждению, – это язык. Поэтому главной задачей различных этнических фестивалей, например "Манящий мир", является передача молодому поколению традиционной культуры, обычаев и языка предков.

Болот Байрышев показал собравшимся на мастер-классе зрителям и артистам фестиваля, приехавшим из других регионов России, особые способы звукоизвлечения, приемы и упражнения, которые ему самому позволяют добиваться красочных звуков гортанного пения и настраиваться на нужный лад перед концертом, пишет "Тюменская область сегодня".

Помимо исполнения гортанных песен, артист продемонстрировал игру на этнических музыкальных инструментах, а в его арсенале их было много: все виды варганов, комус, многочисленные струнные этнические инструменты, окарина. Также молодые артисты с Сахалина также показали свои возможности работы с дыханием, имитирующим звуки, подобные рычанию медведя. Болот Байрышев тут же создал из присутствующих музыкальную группу и применил все интересные музыкальные способности артистов. Все вместе исполнили популярную песню "Шаман".

"Пробуйте, ищите, прислушивайтесь к звукам природы, имитируйте топот копыт лошади, весеннюю капель, и все у вас обязательно получится", – подытожил музыкант.