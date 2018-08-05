Юбилею Тюменского района посвятили игру КВН

Игру КВН под девизом "У Тюменского района юбилей!" провели студенты в селе Успенка. За Кубок боролись шесть команд, победу одержали "Ребята с нашего двора" из Червишевского МО.

Второе место завоевала команда "Откройте дверь" из Каскаринского МО. А почетное третье место поделили боровская "Почти женская сборная" и команда из Онохинского МО "Ой, все!".

Как рассказали в управлении информационной политики и информатизации администрации Тюменского муниципального района, сцена местного клуба стала местом дружеских баталий студентов, искрометного юмора и молодежного драйва. Умные, оригинальные, веселые - сколько интересного и смешного было взято из жизни или просто придумано. И все это о любимом районе. 70 участников продемонстрировали свои шутки в рамках двух конкурсов – "Приветствие" и "Музыкальная разминка". Выступления команд сопровождались бурными овациями болельщиков, которые приехали в Успенку, чтобы поддержать свои команды. Участники КВН получили кубки и дипломы, а также сувениры.