Для тюменских киноманов провели космический квиз

Тематический Космический КиноКвиз, который состоялся в молодежном театральном центре "Космос", объединил 150 тюменских любителей кино. В мероприятии приняли участие заядлые любители квизов, школьные и студенческие команды интеллектуальных игр, а также тюменцы, которые впервые познакомились с новым форматом отдыха.

Участники разделились на 30 команд и в течение вечера угадывали фильмы по саундтрекам, афишам и слоганам, вспоминали имена популярных актеров, режиссеров и выполняли много других различных заданий от Интеллектуального движения Тюменской области, пишет "АиФ в Западной Сибири".

"Это был эксперимент. Люди привыкли к играм за столами, а мы посадили их на кресла перед большим экраном бывшего кинотеатра и дали попкорн", — рассказал руководитель проекта Интеллектуальное движение Тюменской области Олег Войкин.

Информацию о следующих квизах можно найти в группе Интеллектуального движения области.