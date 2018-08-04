В лагере "Дружба – Ямал" прошло профориентационное "судебное заседание"

Игру "Судебное заседание" для ребят, отдыхающих в тюменском лагере "Дружба – Ямал" организовали психологи Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района, сообщают "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

В формате игры подросткам помогают понять, на что обратить внимание при выборе профессии и будущего работодателя. В ходе "Судебного заседания" участники должны были решить, какой школьный предмет нужно исключить из школьной программы.

Класс поделился на две группы – сторона обвинения, которая доказывала, почему этот предмет неактуален, и сторона защиты, которая приводила аргументы в его пользу.

"У нас решили исключить математику. Я сразу была против этого, поэтому решила защищать данную науку. Куда без математики? Она в каждой профессии нужна. От учителя до директора", - рассказала Регина, ученица 7 класса. Ребята спорили, обсуждали, и в итоге "судья" вынес приговор в пользу защиты.



Ольга Анина, специалист центра профориентации, рассказала: "За месяц мы охватили акцией более 300 человек. Такие игры, как "Судебное заседание", помогают ребятам раскрыть свой внутренний потенциал и понять, в каком направлении двигаться дальше. Также они приносят понимание, почему так важен тот или иной школьный предмет вообще и в конкретной профессии".