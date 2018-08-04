Тюменцы помогут подготовить первоклассников из малообеспеченных семей к школе

Ежегодную акцию по сбору школьной канцелярии и средств для детей из малообеспеченных семей в преддверии 1 сентября запустили в Тюмени волонтеры общественной организации "Тепло души — детям-сиротам". Оказать помощь нуждающимся могут все желающие.

Горожане могут принести в пункт сбора ручки, тетрадки, карандаши и портфели для школьников. В месте с традиционными канцелярскими принадлежностями принимаются и наборы для рисования, фломастеры, медовая акварель, кисточки, детские ножницы, цветная бумага и цветной картон, пишет "Вслух.ру".



Вещи можно принести по адресу: 50 лет Октября, 63а, предварительно созвонившись с волонтерами Анной +7(932)327-40-25 или Элей +7(905)824-41-69.



Тем, кто хочет помочь, но на сборы нет времени, волонтеры предлагают перевести любую сумму в качестве пожертвования на карту, привязанную к номеру +7(982)788-83-93. В назначении платежа или сообщении указать: "На канцелярию". Все отчеты о пожертвованиях будут публиковаться в официальной группе общественной организации "ВКонтакте".