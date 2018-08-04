Тюменские летчики выступят на фестивале малой авиации в Пермском крае

11:48 04 августа 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
img-fotki.yandex.ru
| Фото: img-fotki.yandex.ru

Команда летчиков из Тюмени примет участие в воздушном параде летной техники и выступлениях пилотажных групп на фестивале малой авиации, который пройдет 11 августа вгороде Лысьва Пермского края, пишет "Тюменская область сегодня".

Ежегодно фестиваль собирает до 10 тысяч участников и зрителей. В этом году мероприятие посвящено теме 70-летия создания первого советского вертолета, запущенного в серийное производство, Ми-1.

Организаторы обещают, что гостям любого возраста здесь найдется интересное занятие. На фестивале будут представлены военно-историческая реконструкция, выставка летной техники, будет работать планетарий и пройдет гонка дронов.

Теги: авиация
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2018