Тюменские летчики выступят на фестивале малой авиации в Пермском крае

Команда летчиков из Тюмени примет участие в воздушном параде летной техники и выступлениях пилотажных групп на фестивале малой авиации, который пройдет 11 августа вгороде Лысьва Пермского края, пишет "Тюменская область сегодня".
Ежегодно фестиваль собирает до 10 тысяч участников и зрителей. В этом году мероприятие посвящено теме 70-летия создания первого советского вертолета, запущенного в серийное производство, Ми-1.
Организаторы обещают, что гостям любого возраста здесь найдется интересное занятие. На фестивале будут представлены военно-историческая реконструкция, выставка летной техники, будет работать планетарий и пройдет гонка дронов.
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