Тюменцев бесплатно обучат основам социального проектирования

Бесплатные лекции по социальному проектированию и реализации молодежных инициатив пройдут в Тюмени в рамках образовательной программы грантового конкурса "Моя идея". Принять участие могут все желающие.
Заявки на участие принимаются до 24 августа по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/obrazovatelnaya-programma-moya-ideya/. Программа будет поделена на блоки. Можно будет прослушать их все или выбрать для посещения несколько, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".
В первом блоке участникам расскажут о возможностях развития в социальном проектировании, покажут успешные региональные и федеральные кейсы. Также у слушателей будет возможность поработать над креативными методиками мышления и отработать их на практике.
На втором блоке участников ждет разговор о принципах построения проектной команды и администрировании проекта. Слушатели образовательной программы научатся продвигать свои инициативы в социальных сетях, писать информационные материалы, составлять медиаплан и взаимодействовать со СМИ.
“На образовательной программе мы хотим видеть больше активных участников, чтобы наша молодежь смогла прокачаться и реализовывать свои проекты на высшем уровне. Мы хотим научить детально прорабатывать каждый из этапов проекта, показать как сделать распределение сил в команде наиболее эффективным. — рассказала руководитель центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru