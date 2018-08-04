Тюменцев бесплатно обучат основам социального проектирования

Бесплатные лекции по социальному проектированию и реализации молодежных инициатив пройдут в Тюмени в рамках образовательной программы грантового конкурса "Моя идея". Принять участие могут все желающие.

Заявки на участие принимаются до 24 августа по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/obrazovatelnaya-programma-moya-ideya/. Программа будет поделена на блоки. Можно будет прослушать их все или выбрать для посещения несколько, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".



В первом блоке участникам расскажут о возможностях развития в социальном проектировании, покажут успешные региональные и федеральные кейсы. Также у слушателей будет возможность поработать над креативными методиками мышления и отработать их на практике.



На втором блоке участников ждет разговор о принципах построения проектной команды и администрировании проекта. Слушатели образовательной программы научатся продвигать свои инициативы в социальных сетях, писать информационные материалы, составлять медиаплан и взаимодействовать со СМИ.