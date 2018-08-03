Долгострой по улицам Тихая — Просторная введен в эксплуатацию

На днях в Тюмени многоквартирный жилой дом ГП-8 по улицам Тихая —Просторная в микрорайоне Матмасы был введен в эксплуатацию. Объекту, строительство которого было начато шесть лет назад, присвоен адрес улица Газопромысловая, 1, корпус 1.

К строительству в 2012 году приступило ЗАО "Тюменский строитель", сдать дом компания обязалась в 2014 году, однако не выполнила этого.

В апреле 2015 года решением арбитражного суда Тюменской области ЗАО "Тюменский строитель" было признано банкротом, была введена процедура конкурсного производства.

В июне 2016 года в рамках дела о банкротстве судом права застройщика были переданы жилищно-строительному кооперативу "Тихий", созданному дольщиками.

В мае 2017 году прокуратура Тюменской области передала в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО "Тюменский строитель", обвиняемого в нецелевом использовании денежных средств дольщиков данного дома. Сейчас дело рассматривает суд.

В июле 2017 года для восстановления прав дольщиков правительством области было подписано соглашение о сотрудничестве со строительной организацией ООО "Зеленый мыс", которое приняло обязательства завершить строительство жилого дома до конца 2018 года.

"Прокуратура Тюменской области совместно с правительством региона более трех лет контролировала ситуацию с многоквартирным жилым домом. Благодаря принятым мерам многоквартирный дом введен в эксплуатацию, защищены права более 160 дольщиков", — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.