Тюменский школьник занял первое место на международной олимпиаде по геометрии

Фото: пресс-служба департамента образования Тюменской области

Девятиклассник из Тюмени Леонид Горбунов занял первое место в финальном туре XIV олимпиады по геометрии имени И.Ф. Шарыгина. Он прошел в Дубне с 30 июля по 2 августа, в нем приняли участие около сотни юных математиков из России, Индии, Ирана, Перу, Саудовской Аравии, Панамы, Вьетнама, Болгарии, Казахстана, Молдовы, Беларуси и других стран.

"Это – самые сложные соревнования среди знатоков геометрии, на которые попадают только победители и призеры статусных олимпиад и турниров из разных стран мира, прошедшие дополнительный – заочный отбор", — рассказали в областном департаменте образования.

Два дня подряд ребята решали по четыре задачи и устно защищали свои решения перед экспертами. Лишь ученик областной физико-математической школы Леонид Горбунов и еще один школьник из Казани смогли решить все восемь задач.

Преподаватель областной физико-математической школы Анатолий Кугаевский, готовивший Леонида к олимпиаде, отмечает, что мальчик он очень увлеченный и старательный.

"Живет геометрией, хотя показывает высокие результаты и в физике, блестяще читает стихи, участвует во всероссийском конкурсе "Живая классика". ОГЭ написал на высший балл. Кроме школьных уроков много занимается самостоятельно, придумывает задачи олимпиадного уровня и предлагает их в журнал "Квант". На всех олимпиадах в этом году Леонид решил все геометрические задачи, даже те, что считались "крепкими орешками"!", — рассказал учитель.