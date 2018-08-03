Возведение домов под ключ и продажу теплоблоков предлагает компания "Абсолют"

Лето является одним из самых благоприятных времен года для строительства собственного дома. В последнее время тюменцы всё большее предпочтение отдают возведению дома из уникального материала – теплоблока.

Производственно-строительная компания "Абсолют" строит жилье и изготавливает сам материал. В летний период в компании проходит несколько акций. Так, например, при заказе теплоблока вы получаете скидку 50% на проект дома, а при заказе строительства дома из теплоблока – проект бесплатно.

"Мы производим теплоблоки и строим дома из этого материала. Наша команда возводит дома под ключ в короткие сроки, что позволяет клиентам заехать в свое жилье как можно скорее. Хочется отметить некоторые плюсы строительства домов из теплоблоков, например, такие как доступная цена, экологичность материала, быстрая скорость постройки, малая подверженность возгоранию и отличная теплопроводимость. В вашем доме всегда будет тепло, сухо и комфортно для всех членов семьи", - отмечает заместитель директора компании "Абсолют" Николай Клепиков.

Кроме уникальности самого материала потребителей привлекает широкий выбор конфигурации и размеров изделий: от блоков рядовых половинчатых и угловых небольших размеров до массивных оконных балок, а также различные цвета и фактуры облицовочного слоя.

В социальной сети "ВКонтакте" - https://vk.com/domostroitelstvo компания "Абсолют" запустила серию полезных статей о строительстве, там же вы можете задать интересующие вас вопросы, а эксперты компании с удовольствием ответят на них. Официальный сайт организации расскажет будущим клиентам о последних новостях и преимуществах компании – http://absolutstroi.ru.

Уточнить подробности можно по телефонам +7-(3452)-60-48-84, +7(929)-26-94-884, либо посредством электронной почты manager@absolutstroi.ru. Офис продаж расположен по адресу г. Тюмень, ул. Осипенко 81 корп. 4, офис 4/11б.