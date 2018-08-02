В Тюменской области выберут лучший поисковый отряд

В Тюменской области стартовал IX областной заочный конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя!" на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи.

К участию приглашаются воспитанники и руководители поисковых отрядов, тимуровских и военно-мемориальных команд, сотрудники и волонтеры школьных краеведческих музеев, регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", осуществляющие деятельность на территории региона

Как сообщает ТРОО "Областной поисковый центр", среди номинаций конкурса — лучший поисковый отряд, юный поисковик года, лучший школьный краеведческий музей, лучшая военно-мемориальная команда, лучшая тимуровская команда, лучший штаб ВОД "Волонтеры Победы" и лучшие методические материалы.

Подать материалы на конкурс можно до 25 сентября 2018 года по адресу: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. № 207. Подробная информация по телефону: 8(3452)20-45-52