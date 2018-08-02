Качественный досуг детей обеспечивают профессионалы Центра "Семья"

Центр "Семья" приглашает ребят и взрослых на увлекательные развивающие занятия в рамках проекта "Лето в Семье". В течение пребывания на территории центра гостям обеспечат полезный досуг и веселые развлечения.

Как сообщили в пресс-службе Центра, каждую среду с 15 до 18 часов и каждую субботу с 10 до 13 часов в рамках проекта работает игротека для детей на свежем воздухе. Во время занятий воспитатели, психологи и дефектологи Центра обеспечивают отдых детей в формате игр, увлекательных мастер-классов и других не менее интересных занятий, а также дают профессиональные консультации родителям.

Игротека предусмотрена для детей в возрасте от 3 до 7 лет, принять участие в ней могут также дети с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость услуги составляет 100 рублей в час. Посетить мероприятие можно по адресу ул. Геологоразведчиков, 14а.

Кроме того, в Региональном центре "Семья" работает летний лагерь, для детей разработаны тематические смены, которые проходят на территории Центра. Каждый день с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов дети участвуют в увлекательном квесте, после - отдыхают в спортивно-игровом комплексе.

Стоимость пребывания ребенка в лагере составляет 100 рублей в час. Привести своё чадо можно в любой день, а после занятий получить профессиональные консультации педагогов. Летний лагерь работает по адресу ул. Ермака, 1а. Смена завершится 25 августа. Задать вопросы и записаться на смену можно по телефону 8(3452)459-289.

Справка. Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" - это многопрофильная организация социального обслуживания населения. Центр предоставляет населению региона целый комплекс услуг, реализует инновационные социальные технологии, программы и проекты, успешно осуществляет социальное проектирование. Официальный сайт http://centr-semya72.ru/. Руководитель – Перминова Елена Владимировна.