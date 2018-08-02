Тюменцы могут бесплатно попасть на пенную вечеринку

Большая пенная вечеринка состоится в тюменском КТЗ Байконур 4 августа, начало в 22:00. Розыгрыш ВИП-билетов на мероприятие проходит на страничке проекта "Афиша Тюмень" в Инстаграме.

Три победителя получат по два ВИП-билета на вечеринку.

Организаторы обещают гостям кубометры пены, отличную музыку, фотозону, зону для знакомств, танцы в купальниках и другие развлечения.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо быть подписчиком "Афиша Тюмень" в Инстаграме, поставить "лайк" публикации о конкурсе и отметить в комментариях к посту трех друзей. Количество комментариев от каждого участника не ограничено. Чем их больше, тем выше шансы на победу.

Победителей определят 3 августа с помощью генератора случайных чисел.

Подробности о мероприятии и информацию о билетах можно найти в группе: https://vk.com/event152019382.

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