В Тюмени проходят благотворительные "Секретные ужины"

В июле в Тюмени прошел очередной благотворительный "Секретный ужин". Часть собранных средств будет направлена на покупку необходимых вещей для Дома малютки.

Вы идете на ужин, вам известны тема и время встречи, а также то, что уплаченные вами деньги потратят на добрые дела, а вот место, где пройдет ужин, до последнего момента держится в секрете. Хороший повар, качественные продукты, интересная идея – гарантированные составляющие тюменского "Секретного ужина".

В этот раз ужин был посвящен тосканской кухне. Душевной атмосферой, традиционными итальянским блюдами и увлекательными рассказами о поездках в Италию порадовали гостей в траттории "Тоскана".

Хозяин ресторана Игорь Ярунов лично презентовал кростини, капрезе, три вида равиоли, запеченную в глине цесарку. На десерт повара приготовили домашнее джелато с пармезаном и бальзамиком.

Рассказы хозяина траттории дополнял ресторанный эксперт Алексей Кондрахин.

"Собранные средства, за вычетом затрат на организацию, по традиции пойдут на приобретение необходимых вещей для Дома малютки, - рассказывает автор проекта "Секретный ужин" Лидия Носова. - по итогам июньского ближневосточного ужина мы уже помогли 11 семьям. К "Дню семьи, любви и верности" мы решили порадовать их приятными подарками закупили 10 сертификатов для 10 семей из ТГОО "Особый ребёнок" в "Посуда-центре", а также оплатили качели для дачи для одной многодетной семьи по акции "Письма желаний" центра "Семья".

"Я слежу за проектом "Секретный ужин" больше года, - отмечает депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова, - и меня каждый раз вдохновляет креативность подготовки каждого из мероприятий и то, как много смыслов можно заложить в одну встречу! Пусть в Тюмени будет больше благотворительных smart-проектов, ведь именно они делают наш город неповторимым!"

Фото Светланы Пономаревой.